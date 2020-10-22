Глава Минздрава рассказал, как работает скорая помощь на пике пандемии

https://static.news.ru/photo/e9894968-1457-11eb-b402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скорая помощь на пике пандемии коронавируса принимала в 2,5–3 раза больше обращений, чем в другие загруженные периоды, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом была также перераспределена нагрузка на неотложную помощь, — отметил он в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

По его словам, неотложные бригады в большинстве регионов, где власти столкнулись с увеличившимся потоком обращений, усилили дополнительным транспортом и бригадами.

Ранее NEWS.ru писал, что Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи. Министр чувствует себя хорошо, но в ближайшем будущем будет работать удалённо.