Глава Минздрава назвал число подключённых к ИВЛ россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, в настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 1133 пациента с COVID-19.
Из них четверо — дети,
Сейчас свободными остаются 36% подготовленных для лечения коронавируса больничных коек.
Ранее Московская область заявила, что приглашает медиков всех профилей со всей России работать вахтовым методом в больницы, специализирующиеся на коронавирусных пациентах. Зарплаты предлагают такие: заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц, реаниматологу — от 209 тысяч, медсёстрам — от 125 тысяч, санитарам — от 60 тысяч рублей, писал NEWS.ru.
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