Глава Минздрава назвал число подключённых к ИВЛ россиян

https://static.news.ru/photo/d8cefe8e-8f9a-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, в настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 1133 пациента с COVID-19.

Из них четверо — дети, передаёт ТАСС. Медицинскую помощь больным оказывают больше 110 тысяч врачей. Кроме того, 41 тысяча студентов, аспирантов и ординаторов привлечены к работе с больными COVID-19.

Сейчас свободными остаются 36% подготовленных для лечения коронавируса больничных коек.

Ранее Московская область заявила, что приглашает медиков всех профилей со всей России работать вахтовым методом в больницы, специализирующиеся на коронавирусных пациентах. Зарплаты предлагают такие: заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц, реаниматологу — от 209 тысяч, медсёстрам — от 125 тысяч, санитарам — от 60 тысяч рублей, писал NEWS.ru.