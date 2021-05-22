Глава Минюста поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключёнными

https://static.news.ru/photo/2d155720-bc51-11eb-af2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минюста Константин Чуйченко назвал правильной инициативу о замещении трудовых мигрантов заключёнными. По его словам, исправительные центры можно создавать на крупных стройках, сообщает РИА Новости.

Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило, составляет около ста человек, — пояснил министр.

Чуйченко считает, что осуждённые получат возможность реализовать право на замену наказания. Сейчас право перейти в исправительный центр имеют почти 180 тысяч человек, которые отбывают наказание в колониях.

Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы, — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что задействовать заключённых вместо трудовых мигрантов предложил глава ФСИН Александр Калашников. Он пообещал, что это будет не ГУЛАГ, а «достойные условия». В Кремле к этому отнеслись индифферентно, отметив, что какой-либо позиции по данной тематике у них нет, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Валерий Фадеев поддержали инициативу тюремного ведомства.