Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на ребёнка, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

По его словам, пособие может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране эта сумма пособия колеблется в диапазоне 6–12 тысяч рублей. В основной части случаев пособие будут выплачивать на основании заявления на портале госуслуг.

Программа помощи начнёт действовать с 1 апреля, выплаты начнутся с мая. Участвовать в ней смогут семьи с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. Если при назначения пособия в 50% от прожиточного минимума в регионе на ребёнка среднедушевой доход будет всё ещё меньше этого показателя, размер пособия увеличат на 75% или 100%.