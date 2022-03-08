Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на ребёнка, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
По его словам, пособие может
Программа помощи начнёт действовать с 1 апреля, выплаты начнутся с мая. Участвовать в ней смогут семьи с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. Если при назначения пособия в 50% от прожиточного минимума в регионе на ребёнка среднедушевой доход будет всё ещё меньше этого показателя, размер пособия увеличат на 75% или 100%.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов