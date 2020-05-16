Глава Минтранса заявил о неэффективности соцдистанцирования в самолётах

https://static.news.ru/photo/757a1a68-9773-11ea-8f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих уверен, что меры социального дистанцирования, например, путём рассадки пассажиров через одного, невозможно применить в самолётах.

По его словам, это снизит окупаемость рейсов, что приведёт к подорожанию билетов. Дитрих заявил, что, если рассадить пассажиров в воздушном транспорте через одного, минимальная стоимость билета может составить около 70 тыс. рублей.

Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка, — сказал он.

По словам министра, необходимая рентабельность рейса может быть обеспечена при его загрузке пассажирами на 72-75%. В таких условиях ввести социальную дистанцию невозможно, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько международных авиакомпаний уже объявили об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Так, например, национальный перевозчик ОАЭ будет пускать пассажиров на борт самолёта только после прохождения экспресс-теста на COVID-19.