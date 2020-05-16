Глава Минтранса заявил о неэффективности соцдистанцирования в самолётах

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих уверен, что меры социального дистанцирования, например, путём рассадки пассажиров через одного, невозможно применить в самолётах.
По его словам, это снизит окупаемость рейсов, что приведёт к подорожанию билетов. Дитрих заявил, что, если рассадить пассажиров в воздушном транспорте через одного, минимальная стоимость билета может составить около 70 тыс. рублей.
Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка, — сказал он.
По словам министра, необходимая рентабельность рейса может быть обеспечена при его загрузке пассажирами на 72-75%. В таких условиях ввести социальную дистанцию невозможно,
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько международных авиакомпаний уже объявили об изменениях в правилах перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса. Так, например, национальный перевозчик ОАЭ будет пускать пассажиров на борт самолёта только после прохождения экспресс-теста на COVID-19.
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