Глава Минтранса РФ исполнил мечту подростка из Подмосковья

https://static.news.ru/photo/20714450-4b83-11eb-8dca-fa163e074e61_660.jpg Савелий Горелов Фото: mintrans.gov.ru

Министр транспорта Виталий Савельев принял участие в акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту 14-летнего жителя подмосковного Одинцово Савелия Горелова.

Вместе с главой ведомства мальчик совершил имитационный полёт на полнопилотажном тренажёре воздушного судна Sukhoi Superjet 100.

После «приземления» подросток получил сертификат об успешном прохождении ознакомительного курса на тренажёре, модель самолёта Sukhoi Superjet 100 и фуражку лётчика, сообщается на сайте Минтранса.

По словам мальчика, он пока точно не определился с будущей профессией — выбирает между пилотом и церковным звонарём. Пока же его увлечением является фотография.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выполнил желание четырёхлетней девочки Нади из Тверской области, подарив ей синтезатор. Глава правительства сыграл для неё несколько детских песен, а также преподнёс в подарок конфеты, куклу и мягкую игрушку в виде символа года — быка.

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