Глава Минпросвещения не выразил опасений по поводу открытия школ

https://static.news.ru/photo/fe4e4934-d4dd-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения России не испытывает никаких опасений касательно открытия школ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьёзных опасений у нас нет, — подчеркнул Кравцов в беседе с «Российской газетой».

Глава Минпросвещения также добавил, что по договорённости с Минздравом в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медицинские работники.

Ранее министр рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будут выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Как писал NEWS.ru, в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.