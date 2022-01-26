Глава Минпросвещения назвал условия введения дистанционного обучения

Минпросвещения России намерено вводить дистанционное обучение только при всплесках заболеваемости коронавирусом, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Он также отверг предложения о замене очного режима обучения удалённым и призвал прибегать к таким мерам только в крайних случаях.

Чтобы сохранить здоровье детей,​ вынужденно эти меры (дистанционное обучение. — NEWS.ru) принимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим, — пояснил Кравцов.

Ранее бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что возможность полного перехода школьников на онлайн-обучение сейчас не рассматривается, несмотря на широкое распространение соответствующей информации в родительских чатах. По его словам, эта информация представляет собой ничем не подтверждённые слухи.