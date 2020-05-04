Глава Минпромторга: проблем с наличием школьной формы в России не будет

https://static.news.ru/photo/6751d870-8e1a-11ea-a040-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицита школьной формы в новом учебном году в России не будет, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Пошив основного объёма этой продукции российскими предприятиями лёгкой промышленности уже завершён.

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передаёт ТАСС. Он уточнил, что действующие циклы производства подразумевают пошив школьной формы в период с октября по март.

Глава Минпромторга также отметил, что в 2020 году для предприятий швейной отрасли, использующих российские ткани для выпуска формы, предусмотрена компенсация производственных затрат.

Как ранее информировал NEWS.ru, текстильную и швейную промышленность могут внести в правительственный перечень отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19. Такую возможность рассматривает Минпромторг РФ.