Глава Минпромторга: проблем с наличием школьной формы в России не будет

Дефицита школьной формы в новом учебном году в России не будет, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Пошив основного объёма этой продукции российскими предприятиями лёгкой промышленности уже завершён.
Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
Глава Минпромторга также отметил, что в 2020 году для предприятий швейной отрасли, использующих российские ткани для выпуска формы, предусмотрена компенсация производственных затрат.
Как ранее информировал NEWS.ru, текстильную и швейную промышленность могут внести в правительственный перечень отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19. Такую возможность рассматривает Минпромторг РФ.
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