Аксёнов рассказал об успехах Крыма в сфере водоснабжения

https://static.news.ru/photo/9c0dc28c-bfaa-11eb-ac48-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в Крыму готовят несколько масштабных проектов, включая водоснабжение, которое так и не смогли создать украинские власти. Об этом заявил в интервью для ФБА «Экономика сегодня» глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Строительство новых водозаборов, поиск пресной воды под Азовским морем и опреснение. Конечно, всё это выглядит не так эффектно, как Крымский мост или новое здание пассажирского терминала аэропорта Симферополь, но имеет для Крыма стратегическое значение. По сути, сегодня создаётся новая система водоснабжения полуострова. Думаю, что реализацию комплексного плана правительства РФ по обеспечению надёжного водоснабжения полуострова можно сравнить по значению со строительством Северо-Крымского канала, — отметил глава Крыма.

Кроме того, в этом туристическом сезоне Крым обеспечит гостям достойный уровень отдыха. По словам Аксёнова, курортная инфраструктура республики готова к нагрузкам. В этом году отдыхающим предложат обновлённые отели и территории, а также новые туристические продукты, например, среди воздухоплавательного и парусного спорта. Кроме того, туристов ждут новые значимыми проекты: экскурсионно-выставочный комплекс «Долина святого Саввы», Центр этнотуризма и виноделия «Винный парк Mriya».

Аксёнов также напомнил о неисчерпаемых курортно-оздоровительных возможностях полуострова.

Крым — это не только пляжный туризм, но и огромные возможности круглогодичного оздоровления, это событийный, винный, гастрономический, сельский, исторический, культурно-познавательный туризм. На территории нашего региона находится более 4,5 тысячи уникальных памятников истории и культуры. Это огромное богатство, — рассказал Аксёнов.

По его словам, в этом году, как и в прошлом, приоритетом является безопасность. Работники отрасли проходят вакцинацию, ведётся постоянный контроль за соблюдением средствами размещения требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют отпуск на август и намерены путешествовать по просторам родины. Отдыхать в России намерены 86% опрошенных. К самым популярным направлениям относятся Москва и Подмосковье (14%), Крым (12%) и Сочи (10%). Кроме того, часть россиян планирует провести отпуск в Санкт-Петербурге и на курортах Краснодарского края. Почти пятая часть респондентов (18%) будет отдыхать дома.