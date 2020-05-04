Общество

Глава фонда «Сколково» не поддержал раздачу денег россиянам

15:54, 04 мая 2020 147
Аркадий Дворкович Аркадий Дворкович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава инновационного фонда «Сколково» и бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович усомнился, что раздача денег всем россиянам поможет преодолеть кризис, вызванный мировой пандемией коронавируса.

По мнению бывшего вице-премьера, правительство должно сосредоточить усилия на поддержке наиболее пострадавших людей и компаний, которые обеспечат россиян рабочими местами, доходами, а государство — налогами.

Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с «вертолётными деньгами», — отметил Дворкович в интервью РБК.

Как писал NEWS.ru, оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный, опираясь на приложения Сергея Гуриева, Константина Сонина и других известных экономистов, призвал правительство выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей, а также отменить коммунальные и другие платежи на время пандемии COVID-19. По его словам, денег Фонда национального благосостояние (ФНБ) хватило бы на несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Навального популизмом.

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