Кадыров анонсировал масштабную гуманитарную акцию в секторе Газа

В секторе Газа скоро начнется масштабная гуманитарная акция Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, примерно один миллион жителей региона получат продовольствие и товары первой необходимости.

Кадыров отметил, что подготовкой груза занимается его мать Аймани Кадырова, которая является главой Фонда. По словам главы республики, она не смогла пройти мимо «братьев и сестер», которые оказались в столь затруднительном положении.

Кадыров добавил, что жителям Газы будет направлено 50 тысяч порций готовых блюд, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макарон и 500 тонн питьевой воды. В конце он поблагодарил свою мать и всех причастных к акции за проделанную работу.

Ранее израильская армия объявила о призыве 60 тысяч резервистов и продлении службы еще 20 тысячам военных. Эти меры связаны с подготовкой к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. Сообщается, что решение было согласовано с министром обороны Исраэлем Кацом.