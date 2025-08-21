Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:09

Кадыров анонсировал масштабную гуманитарную акцию в секторе Газа

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

В секторе Газа скоро начнется масштабная гуманитарная акция Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, примерно один миллион жителей региона получат продовольствие и товары первой необходимости.

Кадыров отметил, что подготовкой груза занимается его мать Аймани Кадырова, которая является главой Фонда. По словам главы республики, она не смогла пройти мимо «братьев и сестер», которые оказались в столь затруднительном положении.

Кадыров добавил, что жителям Газы будет направлено 50 тысяч порций готовых блюд, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макарон и 500 тонн питьевой воды. В конце он поблагодарил свою мать и всех причастных к акции за проделанную работу.

Ранее израильская армия объявила о призыве 60 тысяч резервистов и продлении службы еще 20 тысячам военных. Эти меры связаны с подготовкой к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. Сообщается, что решение было согласовано с министром обороны Исраэлем Кацом.

гуманитарная помощь
сектор Газа
фонды
Рамзан Кадыров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.