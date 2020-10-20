Глава центра Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации россиян

https://static.news.ru/photo/f1257722-12c3-11eb-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая вакцинация от коронавируса россиян по месту жительства может стартовать уже в ноябре. Об этом заявил Александр Гинцбург, возглавляющий центр Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина «Спутник V».

С начала ноября начнут поставлять в гражданский оборот не десятки тысяч, а сотни тысяч доз вакцины. Наверное, Минздрав планирует по месту жительства уже начать вакцинацию, — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург добавил, что на сегодняшний день в гражданский оборот поступили несколько тысяч доз вакцины. Ей прививаются медики, работающие в «красной зоне». К началу массовой вакцинации все медработники и учителя будут уже провакцинированы.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал массовую вакцинацию одним из элементов победы над COVID-19. При этом он призвал россиян до её начала соблюдать меры профилактики и сократить социальную активность.

За минувшие сутки в России зафиксировано 6,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1,43 млн. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 24,6 тысячи человек. Из них 269 скончались за последние 24 часа.

Ранее NEWS.ru писал, что завкафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов назвал условие появления коллективного иммунитета от коронавируса. По его словам, для этого доля вакцинированного населения должна составлять 52–64% от популяции. Учёный подчеркнул, что ограничения в отношении вакцинации пожилых людей приведут к падению эффективности прививочной кампании.