Глава азербайджанской общины призвал не указывать национальности в СМИ

Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев прокомментировал нападение четверых мужчин на отца с ребёнком в Новой Москве. Он призвал не указывать национальность нападавших, потому что это не имеет никакого отношения к Азербайджану, зато может спровоцировать межнациональную рознь, пишет «Газета Ru».

Не нужно указывать национальность преступников. Молодые люди являются гражданами России и никакого отношения к Азербайджану не имеют. Говорить о том, что это азербайджанцы понаехали, здесь совершают только преступления и никакой пользы от них нет, ни к чему хорошему не приведёт. Мы осуждаем этот поступок вне зависимости от национальности, — заявил представитель общины.

Тагиев добавил, что прекрасно понимает настроения людей, живущих в России и пытающихся быть достойными гражданами своей страны. Когда они видят подобные вещи, у них появляется страх. Но это не повод мазать всех одним миром.

У нас тоже есть семьи, дети. Кавказец или нерусский — это не значит, что это преступники и обязательно надо его бить или убегать от него, — отметил председатель общины.

В интервью агентству «Sputnik Азербайджан» Тагиев заявил , что его соотечественники осуждают совершённое в Ватутинках преступление. Но при этом отметил, что трое напавших на мужчину с ребёнком оказались гражданами России, поэтому национальность никакой роли в данном инциденте не играет.

Мы как представители кавказского народа осуждаем нагнетание в СМИ межнационального конфликта. Межнациональной розни быть не должно. Мы выступаем против любого насилия. Ни у преступника, ни у пострадавшего нет национальности. На месте этого мужчины с ребёнком мог оказаться я, — подытожил Тагиев.

Ранее Щербинский суд Москвы заключил под стражу третьего и четвёртого фигурантов резонансного дела об избиении мужчины с маленьким ребёнком в районе Новые Ватутинки. Известно, что 21-летний молодой человек арестован на два месяца, до 5 января 2022 года. 18-летнему фигуранту дела суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.