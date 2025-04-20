Гипсофила на даче будет круче, чем в цветочном: метод посадки без суеты

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Гипсофила — это ажурное растение, которое превратит ваш сад в воздушное облако. Она вырастает на даче намного круче и красивее, чем в цветочном. Вырастить ее несложно с этим методом посадки без лишней суеты.

Выбор места

Гипсофила обожает солнце — сажайте ее на открытом участке. Почва должна быть легкой, рыхлой и с хорошим дренажем (известняк или песчаный грунт — идеально).

Посев и посадка

Семена можно сеять прямо в грунт в мае или под зиму. Всходы прореживайте, оставляя между растениями 30–50 см. Рассадный способ тоже подойдет — высаживайте после заморозков.

Уход

Полив — умеренный, гипсофила не любит застоя воды. Подкормки — 1–2 раза за сезон минеральными удобрениями. Высокорослые сорта подвязывайте, чтобы куст не развалился. Многолетние виды зимуют хорошо, но молодые растения лучше укрыть лапником.

Цветет гипсофила с июня по август, а срезанные веточки стоят в букетах месяцами.

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