Гинцбург заявил об «отставании» РФ и призвал испытать «Спутник V» на детях

https://static.news.ru/photo/7b0b58aa-b3df-11eb-b802-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал начать испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях. Он отметил, что зарубежные производители уже провели такие испытания и Россия начинает отставать от них, пишет РИА Новости.

Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причём уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то что мы первыми зарегистрировали вакцину, — сказал специалист.

Он отметил, что дети составляют одну пятую часть населения и их тоже нужно защитить. К сожалению, несовершеннолетние также болеют коронавирусом и умирают от него. В связи с этим Гинцбург призвал как можно скорее начать испытания российской вакцины на детях.

Ранее Гинцбург выразил мнение, что решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021) о лучшем в мире препарате от коронавирусной инфекции является странным и спорным.

Вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек.