Гинцбург усомнился в связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

https://static.news.ru/photo/e4a9e09a-bec7-11eb-82db-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Заявления немецких учёных, что они обнаружили связь вакцин компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson с образованием тромбов, меняют основные представления о логистике клетки. Так считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист рассказал о своих сомнениях в беседе с НСН.

Группа исследователей пришла к выводу, что спайковый белок направляется не в цитозальную жидкость клетки, а в ядро. После этого части белка расщепляются и провоцируют мутации, из-за чего затрудняется связь с клеточной мембраной. Примерно в одном случае из 100 тысяч мутировавшие версии белка сращиваются и вызывают образование тромбов.

По словам Гинцбурга, вакцина не доставляет белок, она доставляет ген белка, а для того, чтобы образовался белок, должна быть рибосома — место, где он синтезируется.

Откуда взялась эта фраза? Я понимаю, что не вы её придумали. Но мне очень интересно, откуда спайк-белок берётся в ядре? Я бы хотел посмотреть оригинал исследования и понять, насколько это доказано. Потому что это меняет основные представления о логистике клетки и всей биологии клетки. Или это просто неточности перевода? — сказал он.

Специалист подчеркнул, что он привык повторять те вещи, которые противоречат тому, чему его учили в школе и в университете. Он также добавил, «Спутник V» не доставляет никаких белков в ядерный аппарат клетки.

Гинцбург также прокомментировал статистику тромбозов от вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. Он утверждает, что то количество тромбозов, которое происходит вокруг нас, оно гораздо больше, чем один случай на 100 тысяч.

Здесь надо не от статистики отталкиваться, а от связи между вакциной и тромбозом. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо сравнивать количество тяжёлых случаев — вне зависимости от тромбозов — от использования одной вакцины, другой вакцины и без вакцины, — заключил директор Центра имени Гамалеи.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых привитых развился тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

Накануне стало известно о смерти британской модели Стефани Дюбуа. У неё развился тромбоз после вакцинации препаратом AstraZeneca.