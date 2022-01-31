Гинцбург рассказал о возможном способе вакцинации от COVID детей до 5 лет

Для прививки от коронавируса детей в возрасте до пяти лет, вероятно, будет применяться назальная форма вакцины «Спутник V», заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он отметил, что сначала нужно дождаться окончания испытаний препарата на взрослых, сообщает «Интерфакс».

Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз её (вакцину «Спутник V». — NEWS.ru) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет, — сказал специалист.

Клинические испытания назальной формы вакцины «Спутник V» начались 26 января. В них примут участие 500 взрослых добровольцев. По словам Гинцбурга, исследования продлятся около двух с половиной месяцев. Кроме того, в скором времени должны стартовать клинические испытания инъекционной вакцины «Спутник М» для детей в возрасте от шести до 11 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация от коронавируса подростков 12–17 лет. Она проводится бесплатно и исключительно с письменного согласия родителя или законного представителя подростка.