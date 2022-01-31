В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса

В Москве началась вакцинация подростков в возрасте 12--17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Все желающие могут привиться бесплатно. Процедура проводится в 13 пунктах вакцинации, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону, — говорится в сообщении московского оперштаба.

При посещении пункта вакцинации при себе необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт (если есть) и полис ОМC, выданный в Москве, если подросток не прикреплён к столичной поликлинике. Кроме того, понадобится СНИЛС для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Записываться нужно только на первый приём, запись на второй будет сделана автоматически.

Вакцинация проводится при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя подростка и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. Перед прививкой ребёнка будет осматривать педиатр, а после процедуры подросток будет находиться под наблюдением медиков в течение получаса.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что из-за распространения штамма «омикрон» существенно выросла заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних и число госпитализаций таких пациентов. В связи с этим в столице для приёма заразившихся COVID детей перепрофилирован корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского, а общий объём коечного фонда увеличен почти до 1,3 тысячи мест.