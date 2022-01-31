В Москве увеличат число мест в больницах для заразившихся COVID детей

В Москве нарастят коечный фонд для лечения детей, заразившихся коронавирусом. С этой целью для приёма таких пациентов перепрофилируют корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она пояснила, что заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков заметно выросла из-за распространения штамма «омикрон». Кроме того, ежедневно растёт число госпитализируемых несовершеннолетних.

Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнёт принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского <...>. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями, — сказала Ракова.

Заммэра сообщила, что в больнице подготовлены палаты и боксы, разграничены чистые и «красные» зоны, оборудованы специальные помещения для персонала и хранения средств индивидуальной защиты, есть всё необходимое для совместного пребывания детей и матерей.

Ракова добавила, что в ближайшее время в столице заболевших коронавирусом детей начнут принимать также Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей. Общий коечный фонд для несовершеннолетних пациентов составит около 1,3 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что власти Москвы решили на три недели приостановить плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста числа заразившихся коронавирусом в столице. Депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила вице-премьера Татьяну Голикову, главу Минздрава Михаила Мурашко и мэра Москвы Сергея Собянина объяснить целесообразность такого решения.