В ГД потребовали объяснить отказ от госпитализации детей в Москве

Власти Москвы решили на три недели приостановить плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста числа заразившихся коронавирусом в столице. Депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в обращении на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и мэра Москвы Сергея Собянина попросила объяснить целесообразность такого решения.

У нас возникают серьёзные опасения относительно целесообразности подобных ограничений. <...> Является ли такая мера оправданной и необходимой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией? — говорится в обращении, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Депутат назвала подобное решение Минздрава недопустимым, так как оно лишает детей права на медпомощь. В письме на имя Голиковой Останина также поинтересовалась, имеют ли региональные власти право на подобные шаги.

Просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, сообщить, имеют ли главы регионов право принимать такие решения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, — говорится в обращении.

Останина напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина о том, что плановую медицинскую помощь детям прекращать нельзя, несмотря на пандемию.

Ранее сообщалось, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Как отмечается на сайте департамента здравоохранения столицы, примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

Для снижения риска инфицирования власти закрыли плановую госпитализацию в детские больницы сроком на три недели. Эти изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании помощи.