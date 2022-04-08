Гинцбург рассказал о планах исследовать назальную вакцину с участием детей

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии намерены исследовать назальную вакцину от COVID-19 с участием детей. Это станет следующим этапом после проведения исследований на взрослых, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это будет следующий этап после полного завершения исследования у взрослых, — рассказал Гинцбург.

Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Назальная форма «Спутника V» состоит из двух компонентов. Её вводят, используя специальную насадку-распылитель, в носовую полость с интервалом в три недели.

Ранее стало известно, что назальная вакцина хороша тем, что даёт стерилизующий иммунитет. Об этом рассказал доктор биологических наук Пётр Чумаков. По его словам, при такой вакцинации клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Чумаков пояснил, что вакцинированный таким способом человек не заболеет сам и не заразит окружающих.