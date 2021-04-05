Гинцбург назвал «самый смешной миф» о «Спутнике V»

https://static.news.ru/photo/0f9c13ce-95e0-11eb-beeb-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном мифе про вакцину «Спутник V».

Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca, — сообщил он.

Гинцбург напомнил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку на своей странице в Twitter предложил «отдать долг» и за счёт компонента российской вакцины повысить эффективность препарата AstraZeneca, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург заявил, что Евросоюз не торопится с одобрением документов по «Спутнику V», потому что боится конкуренции. Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его одобрил Минздрав в августе 2020 года. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА )прививку не могут одобрить с начала марта 2021 года.