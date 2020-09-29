Гидрометцентр пообещал москвичам ещё несколько дней бабьего лета

https://static.news.ru/photo/a1697c54-02a8-11eb-a25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально тёплая погода в столичном регионе сохранится ещё как минимум до понедельника, 5 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни, по словам синоптика, погода существенно не изменится и даже, как ожидается, в понедельник в Москве будет всё ещё тепло, но облаков станет больше, передаёт РИА Новости.

Европейская территория находится в тёплой части антициклона. Дневные температуры — от 17 до 20 градусов, — уточнил Вильфанд.

На российских курортах продолжается бархатный сезон: в Сочи и Геленджике дневные температуры находятся на уровне +25 градусов, на Черноморском побережье Крыма воздух прогреется до +22...+23 градусов, что нехарактерно для конца сентября. При этом в Сочи осадков не ожидается, в отличие от Крыма и Краснодарского края. Такая ситуация сохранится до 5 октября.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Новосибирска 29 сентября дождь местами начал переходить в снег. Подобная ситуация для Западной Сибири в конце первого осеннего месяца является нормальной.