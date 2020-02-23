«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за гололедицы в Москве и Подмосковье в ночь на 24 февраля.
Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — с 21:00 23 февраля до 9:00 24 февраля, — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Ранее сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв призвал россиян не ждать жаркого летнего сезона после столь тёплой зимы. Но некоторые метеорологи с ним не согласились, заявив, что тёплая зима вовсе не гарантирует холодного лета, писал NEWS.ru.
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