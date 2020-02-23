Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Конго собрался лететь из Перми в Прагу по поддельной визе. Его сняли с авиарейса.

Отмечается, что сотрудники пермского аэропорта обнаружили у гражданина Конго поддельную шенгенскую визу. По ней он намеревался вылететь в Прагу, а оттуда добраться до Парижа, где его якобы ждал двоюродный брат,...