Выводы о том, что послужило толчком к изменению поведения медуз на Азове, должны делать учёные, а не чиновники и не губернаторы. Об этом «Царьграду» заявил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар, комментируя заявление украинского губернатора о том, что из-за строительства Керченского моста в Запорожье устремились медузы и испортили пляжный сезон.

По мнению гидрогеолога, Керченский мост здесь совсем ни при чём. Хотя он не исключает, что его строительство могло нарушить водообмен между морями и негативно повлиять на биоту Азовского моря. Но к медузам Чёрного моря, с его точки зрения, это точно отношения не имеет.

Медовар отметил , что медузы всегда жалят отдыхающих со второй половины лета. Он пояснил, что изменение популяции медуз действительно зависит от уровня соли в морской воде, но главная причина точно не в возведении моста, а в обмелении рек из-за забора воды.

Учёный считает, что этот вопрос требует глубоких исследований. Он напомнил, что в природе происходит чередование серий многоводных и маловодных лет в зависимости от уровня осадков и разгрузки подземных вод. Но эта цикличность была всю жизнь, поэтому нашествие медуз на украинское побережье именно в этом году едва ли дело рук русских аграриев.

То, что разбираются воды на полив, — ну, так они ж всегда разбирались, правильно? — сказал специалист.

Ранее глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил подать в суд на Россию из-за нашествия медуз в Азовское море, которые испортили региону курортный сезон. Он считает, что большое количество опасных морских обитателей стало следствием строительства Керченского моста.