https://static.news.ru/photo/29a8af90-e5ea-11e9-9b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Смертин/ТАСС

Сотрудник ГИБДД, указывающий автовладельцу удалить тонировочную плёнку со стекол машины, обязан оформить своё требование в письменной форме и предоставить не менее суток на исполнение.

Госавтоинспекция ответила таким образом на депутатский запрос председателя комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сообщает ТАСС . Парламентарий обратился в ГИБДД с просьбой разъяснить правомерность требований инспекторов о снятии тонировки. На запрос также отреагировал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, отметивший, что прокуратура солидарна в этом вопросе с Госавтоинспекцией.

Законным является только требование, оформленное письменно, — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Запрос депутата Нилова был связан с многочисленными обращениями автовладельцев, обеспокоенных действиями сотрудников ГИБДД, влекущими наступление административных последствий в отношении водителей.

Ранее, как писал News.ru, в ГИБДД допустили, что в будущем у российских водителей появится возможность предъявлять права со смартфона. В настоящий момент ведомство прорабатывает инициативу внедрения электронных удостоверений.