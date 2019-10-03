Сотрудник ГИБДД, указывающий автовладельцу удалить тонировочную плёнку со стекол машины, обязан оформить своё требование в письменной форме и предоставить не менее суток на исполнение.
Госавтоинспекция ответила таким образом на депутатский запрос председателя комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сообщает
Законным является только требование, оформленное письменно, — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
Запрос депутата Нилова был связан с многочисленными обращениями автовладельцев, обеспокоенных действиями сотрудников ГИБДД, влекущими наступление административных последствий в отношении водителей.
Ранее, как писал News.ru, в ГИБДД допустили, что в будущем у российских водителей появится возможность предъявлять права со смартфона. В настоящий момент ведомство прорабатывает инициативу внедрения электронных удостоверений.
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