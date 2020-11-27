ГИБДД обвинила в авариях плохие дороги

https://static.news.ru/photo/71b8b744-30d5-11eb-abc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Треть серьёзных ДТП с жертвами и пострадавшими в России происходят по вине плохих дорог. Об этом заявили в ГАИ-ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что с октября по ноябрь были зафиксированы свыше 13 тысяч аварий, в которых погибли 173 человека и ещё более 1,9 тыс. людей пострадали.

Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГИБДД.

В ведомстве добавили, что намерены принять надзорные меры по отношению к юрлицам, которые несут ответственность за состояние автомобильных дорог. При этом в Госавтоинспекции не стали отрицать, что на повышение рисков ДТП влияют и изменения в погодных условиях, сокращение светового дня и осадки.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с инициативой отменить порог превышения скорости, не подпадающий под штраф, и фиксировать правонарушения уже при движении на 1 км/ч быстрее, чем предписано правилами для соответствующего участка дороги.

Автоюрист Дмитрий Славнов ранее раскритиковал идею снизить порог до 1 км/ч. По его мнению, введение таких штрафов может привести к обратному эффекту — количество ДТП только возрастёт, писал NEWS.ru.