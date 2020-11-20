Юрист раскритиковал идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

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Введение штрафов за превышение скорости на один километр в час может привести к обратному эффекту — количество ДТП только возрастёт. Такое мнение высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Он пояснил, что водители, опасаясь штрафов, будут чаще отвлекаться на показания спидометра и попадать в аварии.

Юрист также напомнил о погрешности приборов. Между показаниями спидометров и видеокамер могут быть расхождения, которые при пороге в один километр особенно критичны. В результате большее количество водителей станет обращаться в суд, считая, что им выписан штраф несправедливо.

По мне, нештрафуемый порог в 20 километров в час вполне нормальный. Здесь и про погрешность можно забыть, — сказал юрист телеканалу «360».

Ранее NEWS.ru писал, что с инициативой штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. По его словам, нарушение скоростного режима является самым значительным фактором ДТП. Поэтому ужесточение наказания будет способствовать положительному изменению ситуации с безопасностью на дорогах.

В настоящее время водителей в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час. Идею снижения этого порога до 10 километров в час в МВД не поддерживают.