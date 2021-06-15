ГИБДД назвала самые курьёзные способы списать на экзамене на права

Учащиеся, сдающие экзамен на получение водительских прав, часто пытаются сжульничать и прячут технические устройства где угодно. Об этом РИА новости рассказали в ведомстве.
В этом году за попыткой списывания уже
Все помещения, где проходят экзамены, оборудованы видеокамерами. А за незаконное использование техсредств предусмотрена уголовная ответственность.
Как сообщалось ранее, закон, освобождающий от госпошлины за получение прав призывников, учившихся управлять транспортными средствами и самоходными машинами по направлению военкомата, подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.