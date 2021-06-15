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ГИБДД назвала самые курьёзные способы списать на экзамене на права

04:38, 16 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащиеся, сдающие экзамен на получение водительских прав, часто пытаются сжульничать и прячут технические устройства где угодно. Об этом РИА новости рассказали в ведомстве.

В этом году за попыткой списывания уже поймали 18 человек, которые пытались списать с помощью технических средств. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Кандидаты в водители прячут устройства на одежде, в медицинских масках и даже в обуви. Все выявленные факты нарушений при сдаче экзамена пресекаются сотрудниками ГИБДД, нарушителей доставляют в полицию.

Все помещения, где проходят экзамены, оборудованы видеокамерами. А за незаконное использование техсредств предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщалось ранее, закон, освобождающий от госпошлины за получение прав призывников, учившихся управлять транспортными средствами и самоходными машинами по направлению военкомата, подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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