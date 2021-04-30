Путин освободил призывников от госпошлины за водительские права

Закон, освобождающий от госпошлины за получение прав призывников, учившихся управлять транспортными средствами и самоходными машинами по направлению военкомата, подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
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В настоящее время государственная пошлина в РФ составляет 2000 или 3000 рублей, в зависимости от поколения прав. За удостоверение тракториста-машиниста надо заплатить 500 или 2000 рублей. Данные права позволяют управлять не только тракторами, но и другими самоходными машинами, включая вездеходы.
Ранее стало известно, что лишённых прав за пьяную езду предложили проверять на наркотики. С такой инициативой выступили в Минздраве РФ.