ГИБДД начала проверку на дорогах в нескольких регионах РФ

ГИБДД в пяти регионах России проведет в ноябре проверку на дорогах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайты региональных Госавтоинспекций.

Проверки ожидаются в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской республике, - сообщает портал.

В частности, в Челябинской области проверки пройдут с 12 по 26 ноября, в Самарской - 13 и 14 ноября, проверять будут водителей на алкогольное опьянение и проводить профилактику ДТП с участием пешеходов.

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