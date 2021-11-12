ГИБДД начала проверку на дорогах в нескольких регионах РФ
Денис Давыдов
Денис Давыдов
17:20, 13 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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ГИБДД в пяти регионах России проведет в ноябре проверку на дорогах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайты региональных Госавтоинспекций.
Проверки ожидаются в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской республике, - сообщает портал.
В частности, в Челябинской области проверки пройдут с 12 по 26 ноября, в Самарской - 13 и 14 ноября, проверять будут водителей на алкогольное опьянение и проводить профилактику ДТП с участием пешеходов.
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