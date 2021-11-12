16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

ГИБДД начала проверку на дорогах в нескольких регионах РФ

17:20, 13 ноября 2021
ГИБДД начала проверку на дорогах в нескольких регионах РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

ГИБДД в пяти регионах России проведет в ноябре проверку на дорогах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайты региональных Госавтоинспекций.

Проверки ожидаются в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской республике, - сообщает портал.

В частности, в Челябинской области проверки пройдут с 12 по 26 ноября, в Самарской - 13 и 14 ноября, проверять будут водителей на алкогольное опьянение и проводить профилактику ДТП с участием пешеходов.

Ранее автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев рассказали, как не попасть в ДТП во время ухудшения погодных условий.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео