Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Жуков рассказал, что ему несколько раз предлагали заняться политической карьерой. Один из губернаторов готов доверить кумиру 90-х сектор культуры.

По его словам, лучше быть полезным человеком в музыке, чем бесполезным в политике. Я пока знаю, где зарабатывать деньги кроме политики. Поэтому в самом крайнем случае... Если будет совсем всё...