https://static.news.ru/photo/c463f810-5673-11ea-b745-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столичная ГИБДД просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге из-за ухудшения погоды.
Объявлен «жёлтый» уровень опасности. На дорогах ожидается гололедица, — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
При этом водителям и пешеходам посоветовали снизить скорость передвижения и быть внимательными.
NEWS.ru сообщал, что в Минтрансе рассматривают возможность оборудовать дороги приподнятыми пешеходными переходами, шумовыми полосами и светофорами с датчиками движения, которые будут реагировать на пешеходов. В том случае, если люди находятся «на зебре», автомобилям будет гореть красный свет. Если на переходе никого нет, то для машин будет удерживаться зелёный свет. Такие нововведения смогут появиться после утверждения нового ГОСТа, до конца 2020 года.