ГИБДД изменит принцип теоретического экзамена на права

https://static.news.ru/photo/9bf420e0-32d1-11eb-a072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Принцип теоретического экзамена на получение водительских прав будет изменён. ГИБДД планирует ввести корректировки в экзаменационные билеты в соответствии со статистикой аварийности на дорогах.

Как рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин, данные о ДТП попадают в аналитическую систему. По ней можно оценивать рост аварийности, причины и факторы происшествий.

Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учётом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий, — цитирует Шеюхина РИА Новости.

Источник также отмечает, что изменится принцип сдачи практического экзамена на права. Инспекторы будут обращать большее внимание на навыки вождения соискателя в реальной обстановке, в том числе на умение парковать автомобиль.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД России определило навыки вождения, которые необходимо продемонстрировать для получения водительских прав. Новые параметры зафиксируют отдельным списком в обновлённом административном регламенте по проведению экзаменов.

Речь идёт о списке навыков из 19 пунктов. В их число входит параллельная парковка, остановка и начало движения на подъёме и спуске, а также парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов.