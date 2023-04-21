Герой России рассказал, из-за чего ВСУ не выйдут из окруженного Артемовска Герой России Липовой: ВСУ не выйдут из Артемовска, если заблокировать город на два-пять километров вокруг

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы ВСУ не выйдут из Артемовска, если заблокировать город на два-пять километров вокруг, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в подобных ситуациях котел организует не только пехота, но и танковые, артиллерийские войска и авиация.

Одна пехота города не блокирует, ее всегда поддерживают артиллерия, авиация, танки. Вагнеровцев поддерживают ВДВ. Как только они доложили, что полностью контролируют дороги, по которым шла переброска, ротация, подвоз боеприпасов ВСУ, это означает, что кольцо сомкнулось. В данном случае достаточно от двух до пяти километров для полной уверенности, что больше никто не вырвется из этого котла и все либо сдадутся в плен, либо их уничтожат, — подчеркнул Липовой.

По его словам, российские силы медленно, но уверенно сжимают кольцо вокруг Артемовска. Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

При этом источник, который находится в городе, рассказал, что ни о каком окружении украинских войск в Артемовске пока речи не идет. По его словам, сейчас основные бои ведутся в лесу возле трассы, ведущей к населенному пункту Хромово.

Ранее Липовой заявил NEWS.ru: Вооруженные силы Украины понимают, что «получат по полной программе» в ходе планируемого Киевом контрнаступления, однако западные кураторы не оставляют им выбора и подталкивают к нему. Он считает, что российские войска встретят ВСУ «дружескими объятиями» и перемолотят весь ударный кулак.