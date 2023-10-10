Герой России объяснил небывалый обстрел ВС России позиций ВСУ в Авдеевке Герой России Липовой: ВС РФ ликвидируют позиции ВСУ в Авдеевке за день-два

Фото: МО РФ

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что небывалые артиллерийские и авиаудары ВС РФ по позициям ВСУ в Авдеевке связанны со вскрытием огневых точек ВСУ в данном населенном пункте. Таким образом он прокомментировал публикацию военкора Александра Коца в его личном Telegram-канале.

Предположу, что поступили новые разведданные о расположении батарей ВСУ в Авдеевке. Скорее всего, командование поставило задачу уничтожить их. Думаю, что в течение дня-двух данную проблему решат. Мы долго их искали, теперь, скорее всего, количество обстрелов Донецка снизится, — добавил Липовой.

По его словам, сложность взятия под контроль Авдеевки заключается в ее размерах и многолетней подготовке населенного пункта к боевым действиям по стандартам НАТО задолго до СВО.

ВСУ еще задолго до СВО готовили по стандартам НАТО Авдеевку к боевым действиям, превратили в большой укрепрайон — подземные коммуникации, склады, бетонные бункеры, разместили дальнобойную артиллерию для обстрелов Донецка, — подытожил Липовой.

По данным Коца, по позициям ВСУ в Авдеевке «такого количества боеприпасов на единицу времени на этом направлении не применяли очень давно».

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносятся с четырех утра. Минобороны России информацию не комментировало.