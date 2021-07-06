Германия сократит срок карантина для въезжающих россиян

Власти Германии смягчили эпидемиологические правила въезда для прибывающих из ряда стран, в том числе из России, Великобритании и Португалии. Об этом говорится в сообщении на сайте Института Роберта Коха.

С 7 июля Россия, Великобритания, Индия, Непал и Португалия будут внесены в список стран «с повышенной вероятностью заражения коронaвирусом». В связи с этим для тех, кто привился вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМA), более не потребуется уходить на карантин, говорится в заявлении.

Въезжающим с отрицательным тестом на COVID-19 россиянам придётся прoбыть на карантине 10 дней, однако в случае если второй тест будет также отрицательным, срок пребывания на карантине может быть сокращён до пяти дней.

Ранее Россия относилась к территориям с распространением опасных мутаций коронaвируса. Для таких регионов в Германии действуют более жёсткие эпидемиологические правила, в чaстности власти страны требуют от приехавших оттуда изолироваться на 14 дней.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение смягчить требования, введённые в регионе для борьбы с коронавирусом. Теперь при заселении в гостиницы результаты ПЦР-тестов не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.