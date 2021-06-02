Германия объяснила отмену рейсов из России

https://static.news.ru/photo/5c570f90-c3bf-11eb-a41f-96000091f725_660.jpg Фото: Lufthansa/facebook.com

Минтранс Германии прокомментировал отмену авиарейсов российских перевозчиков из России в ФРГ и обратно. По данным ведомства, причиной стал отказ Федерального агентства воздушного транспорта РФ своевременно предоставить разрешение на полёт немецкой авиакомпании Lufthansa на июнь, передаёт ТАСС.

Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полёты Lufthansa в июне, так что они были отменены, — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что на основе практики взаимности разрешение не выдают до получения аналогичного разрешения с российской стороны.

Поскольку российская сторона в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения о воздушном сообщении в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, авиаперевозки между Германией и Россией были разрешены в сокращённом количестве, частично на ежемесячной чартерной основе по принципу взаимности, — отметили там.

Ограничение затронуло семь рейсов «Аэрофлота», а также несколько вылетов компании S7.

Источник в одной их российских авиакомпаний сообщил, что все вопросы, которые связаны с выдачей дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией, будут урегулированы 2 июня.

До этого Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске в сопровождении истребителя, после чего белорусские силовики задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.