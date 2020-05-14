Генсек ООН призвал правительства обеспечить людям психологическую помощь

https://static.news.ru/photo/74a71710-959a-11ea-a125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь Организации объединённых стран Антониу Гутерриш обратился к мировым правительствам с призывом не забывать о психологическом состоянии своих граждан в условиях пандемии.

По мнению генсека, финансирование служб психологической поддержки должно быть включено в пакеты мер помощи населению, разрабатываемых властями разных стран. Также он напомнил, что страх перед коронавирусом, боязнь за близких и вынужденная изоляция могут тяжело сказаться на людях, уже имевших психологические проблемы до пандемии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России советует быть внимательными при выборе психолога, необходимость в обращении к которому может возникнуть из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений и прочих трудностей. В ведомстве рекомендуют избегать специалистов, гарантирующих мгновенный результат.