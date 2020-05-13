В МЧС назвали признаки шарлатанства в работе психологов

https://static.news.ru/photo/edbeff00-94aa-11ea-82b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche/Godong

Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России советует быть внимательными при выборе психолога, необходимость в обращении к которому может возникнуть из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений и прочих трудностей. В ведомстве рекомендуют избегать специалистов, гарантирующих мгновенный результат.

Также с осторожностью следует относить к обещанию конкретного эффекта, который будет получен после обращения, например: «После тренинга вы выйдете замуж» или «За одну консультацию вы преодолеете тревогу», предупреждают специалисты МЧС.

Это, мягко говоря, лукавство и маркетинговый ход, — считают в МЧС.

Кроме того, психологи напомнили, что в работе квалифицированных психологов могут использоваться духовные практики, упражнения из йоги, дыхательные техники, но предостерегли от обращения к эзотерикам.

Психологи никогда не используют в работе магические методы, гадания, обряды, астрологию, работу с энергетическими каналами. Это не имеет отношения к психологической науке и оказанию квалифицированной психологической помощи, — рассказали специалисты.

Как писал NEWS.ru ранее, искусственно нагнетать страх перед коронавирусом не следует. Это может привести к обратному эффекту — недооценке населением реальной угрозы, считает доктор психологических наук Тимой Нестик. Он указал на то, что сообщения о развитии пандемии в разных странах нередко «перенасыщены данными не только о количестве заболевших, но и о числе смертей». Это очень опасно, предупредил специалист.