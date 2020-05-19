Генпрокуратура сочла фейком размышления о чипировании людей из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/27e1cec4-99b5-11ea-908a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Генпрокуратура назвала недостоверной распространяемую в Сети информацию о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 создана для чипирования людей с целью «сокращения населения планеты». Интернет-ресурсы, где содержатся такие сведения, будут заблокированы.

Подобные материалы выявлены, в частности, в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Все публикации там сочли «недостоверной общественно значимой информацией, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе мониторинга данных в Интернете был выявлен ряд видеозаписей, где сообщается, что «коронавирус является спецоперацией» и что против него создадут вакцину, «одновременно с которой будет проводиться чипирование» населения. В другом видео утверждается, что «коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители мегакрупных международных компаний», в результате людям «в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками».

Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.

О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.