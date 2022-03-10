Генпрокуратура проверит компании, приостановившие работу на рынке в РФ

Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка. Как сообщается на сайте ведомства, прокуроры установили жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства, исполнением обязательств перед контрагентами и обязательств перед Российской Федерацией.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов указал на недопустимость одностороннего отказа от обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Особое внимание при проверке обратят на соблюдение прав социально незащищённых групп работников и недопущение злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.

Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.

При этом он подчеркнул, что подготовлен новый законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Таким образом, если компания примет решение закрыться в России, то может быть введена внешняя администрация. В дальнейшем судьбу предприятия будет решать уже её владелец.