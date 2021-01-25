16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Генпрокуратура проверит качество еды в российских школах и детсадах

13:36, 25 января 2021 15
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить организацию питания детей в детских садах и школах из-за участившихся случаев отравления.

Согласно данным пресс-службы надзорного ведомства, соответствующая проверка качества организована прокурорами регионов. Специалисты изучат исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей и оценят соответствие требованиям оказываемых услуг различными коммерческими организациями.

Кроме того, прокуроры проверят обеспечение с сентября 2020 года бесплатным горячим питанием учеников начальных классов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Роспотребнадзора составили методические рекомендации по здоровому сбалансированному питанию школьников. Предложенные меню учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения. Акцент в документе сделан на принципы снижения в рационе детей колбасных и кондитерских изделий, а также сахара и соли.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео