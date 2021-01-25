Генпрокуратура проверит качество еды в российских школах и детсадах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить организацию питания детей в детских садах и школах из-за участившихся случаев отравления.
Согласно данным пресс-службы надзорного ведомства, соответствующая проверка качества организована прокурорами регионов. Специалисты изучат исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей и оценят соответствие требованиям оказываемых услуг различными коммерческими организациями.
Кроме того, прокуроры проверят обеспечение с сентября 2020 года бесплатным горячим питанием учеников начальных классов,
Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Роспотребнадзора составили методические рекомендации по здоровому сбалансированному питанию школьников. Предложенные меню учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения. Акцент в документе сделан на принципы снижения в рационе детей колбасных и кондитерских изделий, а также сахара и соли.