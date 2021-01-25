Генпрокуратура проверит качество еды в российских школах и детсадах

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Россия готовится к возобновлению авиасообщения с Катаром. Оно коснётся и туристической отрасли. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос о возобновлении поездок из России в Катар для туристов, он отметил, что оно действительно ожидается. Это очень важное направление с Дохой, — подчеркнул замглавы МИД. На данный...