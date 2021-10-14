Генпрокуратура проверит депутата-единоросса на наличие счёта за границей

Глава комитета Госдумы по информполитике, единоросс Александр Хинштейн пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру, Росфинмониторинг и ЦИК с требованием проверить информацию о наличии у его коллеги по фракции Алексея Веллера банковских счетов в Лихтенштейне. В своём Telegram-канале он написал, что сообщит о результатах проверок.

Политик напомнил , что по закону депутаты не могут владеть иностранными счетами, вне зависимости от хранимой на них суммы.

В этом вопросе у «Единой России» нет и не может быть двух мнений, — подчеркнул парламентарий.

14 октября мурманское издание «СеверПост» опубликовало расследование, согласно которому у Веллера, который раньше был мэром Мурманска, в Лихтенштейне открыт счёт с €4 130 950. Сам политик в разговоре с РЕН ТВ назвал эту информацию провокацией.

Если посмотреть на приведённый скан, то счёт был открыт 7 сентября 2016 года — за одну неделю до моих первых выборов в Государственную думу. Чтобы совершить такой поступок, надо быть клиническим идиотом. Я, к счастью, таким не являюсь, — сказал он.

Законодательство прямо запрещает депутатам Госдумы и членам Совета Федерации иметь счета за границей и хранить деньги или ценности в банках за пределами РФ. Это было частью принятых в 2020 году поправок в Конституцию.