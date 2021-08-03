Генпрокуратура потребовала с Абызова и Альфа-Банка более $126 млн
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
08:24, 04 августа 2021
Фото: NEWS.ru
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Генеральная прокуратура направила иск к экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Происхождение средств, размещённых в Альфа-Банке, суд считает подозрительным. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Иск подал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Он потребовал взыскать $104,5 млн с Альфа-Банка и $22 млн с Михаила Абызова, эти средства он расценил «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».
Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона, — заявили в Альфа-Банке.
Адвокат Абызова Юлий Тай рассказал, что сейчас у подзащитного под арестом активы почти в два раза дороже, чем исковые претензии прокуратуры.
Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению d создании преступного сообщества и мошенничестве.