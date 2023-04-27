Генпрокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом), сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Блогер обвиняется в распространении фейков о ВС России, в настоящее время он находится за пределами РФ.
В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Максима Каца. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении ведомства.