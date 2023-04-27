Генпрокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом), сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Блогер обвиняется в распространении фейков о ВС России, в настоящее время он находится за пределами РФ.