Минюст РФ пополнил список иноагентов Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов Яшина, Каца и Лазареву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России внес в реестр физлиц, исполняющих функции иноагентов, муниципального депутата Илью Яшина, блогера Максима Каца, а также телеведущую Татьяну Лазареву. Кроме того, иноагентский список пополнила блогер Вероника Белоцерковская, а также политический деятель Руслан Шаведдинов.

В основании для включения в список указано, что все вышеперечисленные личности «осуществляли политическую деятельность». Кроме того, в ведомстве считают, что они получали финансирование от Киева.

3 июня стало известно, что в реестр СМИ-иноагентов включены шестеро журналистов, в том числе Алексей Пивоваров и Олег Кашин (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Также в реестр попал бизнесмен Евгений Чичваркин (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

Ране Telegram-канал Baza назвал причины признания иноагентом журналиста Алексея Пивоварова. По информации канала, это было сделано из-за полученного им рекламного дохода от Google и перевода от учредителей премии «Редколлегия».