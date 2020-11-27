Генетик спрогнозировал пик и спад пандемии COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/f879806e-3130-11eb-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик проблем, связанных с коронавирусом, России предстоит пройти в ближайшие два-три месяца, то есть до весны 2021 года, но в этом есть и повод для оптимизма, связанный с нарастанием иммунной прослойки, считает генетик, основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев.

По данным генетика, есть вероятность того, что в России показатели иммунной прослойки сейчас находятся на уровне 25%, таким образом, при сохранении темпов заболеваемости, это значение достигнет 25–40%, передаёт KP.RU.

Останется добрать ещё 10–20% — возможно, как раз за счёт вакцинации, — и общий объём иммунной «подушки безопасности» дойдет до 60%, — спрогнозировал Исаев.

После этого, отметил эксперт, эпидемию можно взять под контроль и заболеваемость должна пойти на спад. При этом генетик считает, что общее число заражений в мире превышает данные официальной статистики в 3–4 раза и достигает 200 млн или более.

Передышки во время пандемии, полагает Исаев, можно ждать во время новогодних «длинных» выходных.

Во время праздничных каникул сокращается количество контактов между людьми, им не нужно каждый день ездить на работу, находиться в транспорте, в замкнутых помещениях в офисах и на предприятиях. Причём, очень важен именно двухнедельный срок каникул — это максимальная продолжительность периода, когда есть вероятность распространения инфекции от уже заразившихся, — сказал специалист.

Но смертность от коронавируса может сохраняться на высоком уровне и в январе 2021 года за счёт заболевших в декабре, добавил генетик.

Как писал NEWS.ru, снижение содержания антител к коронавирусу в крови через какое-то время после выздоровления является нормой и не стоит переживаний, сообщил кандидат медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.