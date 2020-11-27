Врач призвал переболевших COVID не волноваться из-за снижения титра антител

https://static.news.ru/photo/db79786e-310a-11eb-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение содержания антител к коронавирусу в крови через какое-то время после выздоровления является нормой и не стоит переживаний, сообщил кандидат медицинских наук, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Как объяснил специалист, в случае повторной «встречи» организма с инфекцией, титр антител снова повысится, так как «клетки памяти» человека уже знают, как вырабатывать данные антитела, передаёт радио Sputnik.

Есть защитный титр антител, при котором инфекция вряд ли возникнет: если вирус проникнет в организм, антитела его ликвидируют. Но есть следы антител, то есть небольшие концентрации антител в крови, и как только вирус появляется в организме, организм мгновенно наращивает концентрацию и препятствует развитию заболевания, — объяснил Леонов.

Организм «помнит» не только коронавирус, но и тысячи других бактерий и вирусов, поэтому иметь высокие титры антител ко всем ним было бы губительно для него, добавил эксперт.

Если организму всегда поддерживать такую высокую напряженность иммунитета по всем болезням, никакая иммунная система не выдержит, — резюмировал специалист.

Как писал NEWS.ru, причиной, по которой человек длительное время не заражается коронавирусом, может быть не только наличие у него антител. Микробиолог Сергей Иванов рассказал, почему люди остаются здоровыми даже после многократных контактов с больными.