Учёный рассказал о восприимчивости отдельных людей к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/cba1d40e-30e7-11eb-b209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной, по которой человек длительное время не заражается коронавирусом, может быть не только наличие у него антител. Микробиолог Сергей Иванов рассказал, почему люди остаются здоровыми даже после многократных контактов с больными.

Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу, — цитирует МК Иванова.

По его словам, к таким выводам пришли учёные из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Исследователи обратили внимание, что некоторые врачи, регулярно контактирующие с больными COVID-19 на протяжении многих месяцев, так и не заразились коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключили версию о том, что источником появления и распространения коронавируса на европейской территории могли стать животные.

Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции.

Дальнейшая эпидемическая ситуация в мире будет ухудшаться. Она может оказаться даже тяжелее, чем за все предыдущие девять месяцев пандемии коронавируса, заявил директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.